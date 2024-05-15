Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений

Российские программисты создали антивирус, которому не нужно подключение к интернету. В его основе лежит принцип машинного обучения — в софт изначально встроены специальные алгоритмы, позволяющие ИИ обнаруживать популярные классы вредоносного ПО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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