День войск ПВО Сухопутных войск России Ежегодно 26 декабря в России отмечается День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.
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День войск ПВО Сухопутных войск России Ежегодно 26 декабря в России отмечается День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.
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