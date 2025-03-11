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Царьград

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Новые требования к отделке в долевом строительстве: Минстрой расставил точки над i

Новые требования к отделке в долевом строительстве: Минстрой расставил точки над i

Согласно приказу, определены допустимые отклонения для различных отделочных материалов.С 11 марта вступил в силу новый приказ Минстроя, который устанавливает минимальные стандарты для отделочных работ на объектах долевого строительства.

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