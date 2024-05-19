Названы китайские автомобили, которые россияне чаще ищут в интернете

Бренд Geely стал лидером по числу поисковых запросов в России среди китайских автомобильных марок. Об этом 20 мая «Известиям» рассказали аналитики агентства Pro-Vision, которые изучили данные запросов «Яндекса» за полгода по 10 самым популярным маркам на российском авторынке.