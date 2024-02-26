МО: Колонна ПГРК «Ярс» направляется в Подмосковье в рамках подготовки к 9 Мая

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что замеченные на территории столицы ПГРК «Ярс», которые в составе колонны проезжают по улицам, были направлены в Московскую область для подготовительных мероприятий перед праздниками.
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