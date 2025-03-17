Всё оказалось намного сложнее: Зачем Трамп намерен позвонить Путину в годовщину возвращения Крыма?

Дональд Трамп анонсировал журналистам на борту президентского самолёта Air Force One во время позднего перелёта из Флориды в Вашингтон телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоится уже завтра, 18 марта.
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