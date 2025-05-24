Дочь Киркорова гневно прошлась по детям Пугачевой — лишены детства

Алла-Виктория перестала скрывать свою неприязнь к Лизе и Гарри. Лиза и Гарри Галкины Социальные сетиФилипп Киркоров всегда положительно отзывался о своей бывшей супруге Алле Пугачевой и ее детях Лизе и Гарри Галкиных.