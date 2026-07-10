В Черном море выявлены и уничтожены пять морских дронов с взрывчаткой

Румынские военные ликвидировали пять морских беспилотников, обнаруженных в акватории Черного моря. Несколько из этих аппаратов были оборудованы взрывчатыми веществами, сообщили в румынском оборонном ведомстве.
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