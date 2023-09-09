360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    С каких это пор благотворительность  считается  позором ?   И опять США  занимается  извращением.   Сколько можно ей ...Евросовет раскрит...
  • Александр Ширай
    Это старьё давно пора обновить))Глава офиса Зелен...
  • Геннадий Бережнов
    Сегодняшнее событие стало праздником для дончан. Всё именно так, а не иначе. У них была цель, было желание бороться и...Корреспондент «36...

Путин: отношения России и КНДР строятся на принципах добрососедства и уважения

Путин: отношения России и КНДР строятся на принципах добрососедства и уважения

СССР три четверти века назад первым признал новое суверенное государство — Северную Корею. С тех пор отношения между двумя странами уверенно развиваются, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх