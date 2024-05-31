Сергей Никоненко высказался об украинских коллегах-националистах

На счету народного артиста РСФСР Сергея Никоненко порядка 250 ролей. Он играл шукшинских «чудиков» из народа в лентах «Странные люди», «Земляки», Гришку в «Дворянском гнезде»﻿ Андрея Кончаловского﻿, Яшку в фильме Никиты Михалкова﻿ «Неоконченная пьеса для механического пианино»﻿, водителя Афонина в фантасмагории Вадима Абдрашитова﻿ «Парад планет» и др﻿.