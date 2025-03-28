Лучшие японские дорамы: топ-25 сериалов, которые стоит посмотреть

Не секрет, что дорамы из Южной Кореи уже завоевали любовь поклонников по всему миру. Но у них были и предшественники — японские сериалы — которые ничуть не уступают корейским проектам по качеству и накалу страстей.
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