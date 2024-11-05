РИАН: в Польше предложили шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Кшиштоф Босак выступил с заявлением о необходимости использования военной помощи как средства давления на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.
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