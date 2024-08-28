Кто убил принцессу Диану? Появилась надежда узнать правду о гибели мамы принцев Уильяма и Гарри

Новое расследование прольет свет на неизвестные прежде факты. Разгадка гибели Дианы, возможно, будет найдена LEGION-MEDIAХотя с тех пор, как стало известно о смерти принцессы Дианы прошло уж почти больше 25 лет, загадка ее гибели до сих пор волнует многих.