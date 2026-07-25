НПЗ и нефтепровод в Саудовской Аравии горят после комбинированного удара хуситов

На рассвете 25 июля йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Аллах», представляющей проиранских мусульман-шиитов (зейдитов), атаковали пятью баллистическими ракетами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco в Джазане и находящийся рядом нефтепровод.
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