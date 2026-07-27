💡Часть Крыма остается без света из-за атак ВСУ «Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.
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💡Часть Крыма остается без света из-за атак ВСУ «Объекты электроснабжения вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.