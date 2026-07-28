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Аргументы и Факты

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Мэр Липецка и члены правительства региона подписали контракты с Минобороны

Мэр Липецка и члены правительства региона подписали контракты с Минобороны

Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, ряд министров регионального правительства и главы муниципальных округов подписали трехлетние контракты с Министерством обороны России для службы в составе мобильных огневых групп.

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