Мэр Липецка и члены правительства региона подписали контракты с Минобороны

Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, ряд министров регионального правительства и главы муниципальных округов подписали трехлетние контракты с Министерством обороны России для службы в составе мобильных огневых групп.
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