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Российским космонавтам потребуется переход в американский сегмент МКС

Фото: Roscosmos/Global Look Press FiNE NEWS Google Новости Операция по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние требует временного перехода российских космонавтов к соседям по Международной космической станции (МКС).

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