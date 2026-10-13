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Царьград

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В Челябинске после 15 ДТП с тремя погибшими усилят контроль на дорогах

В Челябинске после 15 ДТП с тремя погибшими усилят контроль на дорогах

В Челябинске после серии октябрьских аварий, в которых за несколько дней погибли три человека и пострадали четырнадцать, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим несения службы.

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