Путин об экономике Минобороны: «Нам никто ничего не даст, рассчитываем на себя» REUTERS Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы об экономике Министерства обороны РФ заявил, что в них страна может рассчитывать только на себя, не ожидая поддержки со стороны.