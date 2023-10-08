Высшая точка: эксперты предположили продажу девелопера ПИК

Акционер крупнейшего девелопера в России ПИК Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом. Его доля в капитале компании снизилась с 52,49% до 32,49%, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации.
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