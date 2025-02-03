Британского наемника ликвидировали в ходе его первой миссии на Украине

Первая же миссия 18-летнего иностранного наемника, прибывшего в зону специальной военной операции (СВО) из Великобритании для участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обернулась его ликвидацией.
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