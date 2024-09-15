Как отрезать потолочный плинтус в углу с идеальной точностью. Расскажу простой секрет - даже не нужно стусло

Потолочные плинтуса уверенно вошли в нашу жизнь несколько лет назад и продолжают удерживать свои позиции, как высокодекоративный способ отделки, который уже давно применяется не только для оформления потолка, но и для придания выразительности стеновым панелям, для изготовления багетных рам для картин и зеркал, при реставрации старой мебели.