На IV стадии рака прогноз очень неблагоприятный – онколог Марьенко

РИАМО – 16 янв. Прогноз на IV стадии рака обычно очень неблагоприятный. Шансы на ремиссию в таких случаях стремятся к нулю, но в некоторых случаях возможно облегчение симптомов и продление жизни пациента, сообщила РИАМО заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия арьенкМо.
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