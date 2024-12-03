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Захарова: киевский режим не хочет забирать своих же военных из плена

Захарова: киевский режим не хочет забирать своих же военных из плена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о саботаже киевским режима обмена пленными, указала, что украинские власти не горят желанием забирать своих же военных из плена.

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