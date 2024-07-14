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Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Пьетранжело и Хилл – в старте у Канады на Турнире четырех наций по мнению Бродера

Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Макар, Пьетранжело и Хилл – в старте у Канады на Турнире четырех наций по мнению Бродера

По мнению рекордсмена НХЛ по числу побед среди вратарей Мартина Бродера, в первой тройке нападения к ним присоединится Нэтан Маккиннон из «Колорадо».

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