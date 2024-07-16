iOS 18 и iPadOS 18 стали доступны всем желающим: вышли первые публичные бета-версии

Apple предоставила первые бета-версии iOS 18 и iPadOS 18 публичным бета-тестерам. До этого Apple выпустила три бета-версии для разработчиков, а первая публичная бета-версия включает тот же контент, что и третья бета-версия для разработчиков.
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