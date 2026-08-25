«Главное, что сам цирк останется!»: Оруджев — о Зандворте

Peter Fox/Getty ImagesРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев заявил, что будет скучать по квалификациям в Зандворте, но не по гонкам в Нидерландах.
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