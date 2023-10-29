Амилоидоз почек: что за болезнь и почему развивается

Сегодня, 26 октября, отмечается Всемирный день амилоидоза. Он был учрежден два года назад для повышения осведомленности общественности, в том числе медицинских работников, о заболевании, о котором многие даже не слышали.
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