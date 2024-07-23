«Нет выбора»: Медведев огласил тяжелое решение

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался о расправе бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) над российским военнопленным, видеозапись которой ранее распространилась в сети.
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