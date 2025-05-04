Плюнувшего на табличку посольства России в Берне оштрафовали

Власти Швейцарии наложили штраф в размере 6,9 тысячи швейцарских франков (около 8,3 тысячи долларов) на юриста, который во время пробежки плюнул на табличку консульского отдела посольства России в Берне .
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