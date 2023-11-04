Неравнодушные жители Приморского края передали партию техники военнослужащим Восточного военного округа – участникам специальной военной операции

Жители края оказывают всестороннюю поддержу: дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы посылок и необходимое направляют в зону проведения специальной военной операции.
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