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Закон, порядок, государство

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Неравнодушные жители Приморского края передали партию техники военнослужащим Восточного военного округа – участникам специальной военной операции

Неравнодушные жители Приморского края передали партию техники военнослужащим Восточного военного округа – участникам специальной военной операции

Жители края оказывают всестороннюю поддержу: дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы посылок и необходимое направляют в зону проведения специальной военной операции.

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