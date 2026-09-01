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РЕН ТВ

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Спаситель фельдшера от невменяемого мужчины с лопатой рискует сесть в тюрьму

Спаситель фельдшера от невменяемого мужчины с лопатой рискует сесть в тюрьму

РЕН ТВ Ужасная сцена произошла в Москве, на нее без содрогания смотреть было невозможно. Один прохожий остановил все это самым радикальным способом.

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