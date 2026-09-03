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Гуцан предложил объявить 2027 год мораторием на проверки бизнеса

Гуцан предложил объявить 2027 год мораторием на проверки бизнеса

Генпрокурор РФ предложил объявить 2027 год мораторием на проверки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ, и ввести отсрочку по налогам и кредитам.

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