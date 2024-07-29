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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 30 июля, все медали дня: будет разыграно 12 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция 30 июля Триатлон, мужчины 9:00 Стрельба Микст, пневматический пистолет, 10 м 11:00 Мужчины, трап 16:30 Настольный теннис Микст 15:30 Дзюдо Мужчины, до 81 кг 18:38 Женщины, до 63 кг 19:09 Спортивная гимнастика Женщины, командное многоборье 19:15 Регби-7 Женщины 20:45 Фехтование Женщины, командная шпага 21:30 Плавание Женщины 100 м, спина 21:57 Мужчины 800 м, вольный стиль  22:03 Эстафета 4×200 м, вольный стиль 22:59 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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