Олимпиада-2024, 30 июля, все медали дня: будет разыграно 12 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция 30 июля Триатлон, мужчины 9:00 Стрельба Микст, пневматический пистолет, 10 м 11:00 Мужчины, трап 16:30 Настольный теннис Микст 15:30 Дзюдо Мужчины, до 81 кг 18:38 Женщины, до 63 кг 19:09 Спортивная гимнастика Женщины, командное многоборье 19:15 Регби-7 Женщины 20:45 Фехтование Женщины, командная шпага 21:30 Плавание Женщины 100 м, спина 21:57 Мужчины 800 м, вольный стиль 22:03 Эстафета 4×200 м, вольный стиль 22:59 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.