Уголовное дело возбуждено по факту гибели пешехода в Кировском районе Кемерова

23-летняя девушка на переходе попала под колеса автобуса. Предварительно установлено, что водитель при повороте с улицы 40 лет Октября на Инициативную совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу.
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