НАТАЛЬЯ НАРОЧНИЦКАЯ: СЕЙЧАС НА КОНУ МЕСТО РУССКОГО НАРОДА В ИСТОРИИ

Спецоперация РФ предотвратила готовившийся Киевом удар по Донбассу и потому была необходима. Если бы Россия не защитила людей на Донбассе, с ней просто перестали бы считаться, считает член Общественной палаты РФ, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая Наталия Нарочницкая напомнила, что она еще в вышедшей 20 лет назад своей книге «Россия и русские в мировой истории» писала о том, что, став самостоятельным государством, Украина по определению не будет дружественной к России, но, как минимум, будет государством соперничающим и, очень вероятно, даже враждебным по отношению к России.