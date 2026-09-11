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Тульские новости

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Туляки за сутки отдали мошенникам более 11 миллионов рублей

Туляки за сутки отдали мошенникам более 11 миллионов рублей

За сутки жители региона отдали мошенникам более 11 миллионов рублей. Самой крупной суммы лишилась семья из Ясногорского района — подросток под угрозой уголовной ответственности для родителей отдал мошенникам более 9,1 миллиона рублей.

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