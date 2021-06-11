Мышление изобилия: что это такое и как его развить «Я недостаточно хорош/хороша для этого», «Не всем мечтам суждено сбыться», «Нельзя одновременно быть хорошей матерью и карьеристкой» – подобные мысли хотя бы раз в жизни посещали каждого из нас.