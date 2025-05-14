Автоинспекторы в подмосковной Власихе совместно с общественниками нарисовали памятки для пешеходов на тротуарах

В рамках предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха» совместно с общественниками «Родительский патруль» провели акцию, призывающую взрослых держать своих детей за руку при приближении к проезжей части.