Автоинспекторы в подмосковной Власихе совместно с общественниками нарисовали памятки для пешеходов на тротуарах

В рамках предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха» совместно с общественниками «Родительский патруль» провели акцию, призывающую взрослых держать своих детей за руку при приближении к проезжей части.
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