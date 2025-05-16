Российские военные в зоне СВО начали активно применять для доставки грузов на передовую дроны серии «Чёрный коршун»

Российские военные в зоне СВО активно применяют дроны серии ЧК — «Черный коршун», разработанные специально для выполнения задач по доставке различных грузов на передовую, а также для сброса противотанковых мин на позиции врага.
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