Самолёт из ЯНАО в Самару попал в неприятную ситуацию из-за дельтаплана

Пилоты заметили летательный объект на той же высоте, на какой находился самолёт.Во время полёта из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Самару экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 сообщил о нештатной ситуации.