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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эргин Атаман: «Проиграли матч из-за двух судейских ошибок»

После встречи главный тренер «зеленых» Эргин Атаман критически отозвался о работе арбитров. Атаман запросил просмотр момента за 2:43 до конца матча: при счете 70:67 в пользу «Олимпиакоса» мяч ушел за пределы площадки, и судьи посчитали, что последним его коснулся Костас Слукас.

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