Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
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