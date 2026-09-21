В Западнодвинском колледже напомнили о правилах дорожной безопасности

Автоинспекторы напомнили студентам Западнодвинского колледжа о правилах дорожной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Западнодвинский» провели профилактическую встречу со студентами ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им.
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