ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

Политика как она есть

ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.