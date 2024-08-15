Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    И это очень мало! Если учесть(правда, по бравым заявлениям) сколько там всего стреляет и сколько туда пригнали солдат!В МО заявили, что...
  • Надежда Новопашина
    мВ МО заявили, что...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Войны НАТО с Россией не будет точно . У США другие вопросы и задачи . Восстановить свою экономику за счёт стран котор...В Молдавии опасаю...

ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх