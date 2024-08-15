ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.
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