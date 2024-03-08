В ДНР получили бюллетени для выборов президента

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, перед процедурой их передачи помещения избирательных участков проверили специалисты из силовых ведомств, рассказала журналистам зампред избиркома республики Анна Найденко.
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