Основатель «Клуба Строителей» — об отраслевой экосистеме и резидентах

Сегодня «Клуб Строителей» входит в топ бизнес-клубов России, это самое крупное отраслевое сообщество — оно объединяет более 600 резидентов, ежегодно проводит больше 350 мероприятий, а представительства работают в шести регионах страны.
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