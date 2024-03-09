Волгоградские курьеры поссорились и покусали коллегу

Два волгоградских курьера поссорились с коллегой из-за заказа, покусали его и сломали велосипед. Два студента-медика из Египта, работавшие в курьерской службе, не поделили заказ с гражданином Туркмении и напали на него.
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