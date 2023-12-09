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Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Только несколько дней назад в материале «Нужно отстранять от эфира таких звезденей» говорил, что нужно просто не допускать на телевидение, вычеркнуть из состава публичных лиц, упоминаемых в центральных СМИ, «культурных деятелей» типажа Киркорова, Лазарева, Билана, тяготеющих к распространению идеек нетрадиционных сексуальных отношений, навязыванию дурных вкусов и кощунственных образов.

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Комментарии
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Наталия Шумакова
Если все россияне откажутся включать 1 канал и ему подобные, это и будет наш эффективный ответ на все провокации продавшихся либерастов.
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12 час.
Валерий Симоненко
Браво, автор! У многих, очень многих, уже идиосинкразия к этим &quot;ЗВЕЗДЕНЯМ&quot;! Ну что за удовольствие смотреть на старую, одуловатую ВУЛЬГАРНУЮ бабень Пугачёву и слушать её старую &quot;ФАНЕРУ&quot; и её пропитый, прокуренный каркающий клёкот и вопли?! Смотреть на этот патлатый обрубок под нелепым балахоном?!  Бррр! Лично у меня при появлении на экране эго старого чучела возникает выключить ящик и идти мыть руки что бы снять неприятные ощущение! Какая пошлая  дребедень её выступления. Тьфу, хрень то какая!
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12 час.
Валерий Симоненко
А что, разве есть средства оповещения руководства ТВ канала о количестве смотрящих? НЕТ таких! И потому ИМ, руководству I канала, по-хрену смотрят их или нет, им на кусок белого хлеба с чёрной икрой за-глаза хватает Гос. выплат и доходов от рекламы! А вот ЗАПРЕТ на ПОШЛЯТИНУ от &quot;звезденей&quot; и &quot;испуганных&quot; через Мин.культ это уже серебряная пуля и осиновый кол в гроб этой &quot;элитке&quot;!
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12 час.

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