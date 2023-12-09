Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Наталия Шумакова Если все россияне откажутся включать 1 канал и ему подобные, это и будет наш эффективный ответ на все провокации продавшихся либерастов.

Валерий Симоненко Браво, автор! У многих, очень многих, уже идиосинкразия к этим "ЗВЕЗДЕНЯМ"! Ну что за удовольствие смотреть на старую, одуловатую ВУЛЬГАРНУЮ бабень Пугачёву и слушать её старую "ФАНЕРУ" и её пропитый, прокуренный каркающий клёкот и вопли?! Смотреть на этот патлатый обрубок под нелепым балахоном?! Бррр! Лично у меня при появлении на экране эго старого чучела возникает выключить ящик и идти мыть руки что бы снять неприятные ощущение! Какая пошлая дребедень её выступления. Тьфу, хрень то какая!