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Свыше 235 тыс. верующих собрались на Ураза-байрам в Москве в 2024 году

Свыше 235 тыс. верующих собрались на Ураза-байрам в Москве в 2024 году

В Москве на празднование Ураза-байрама около 235 тысяч мусульман собрались на молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях.

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